Milano: 10mila posti prioritari su rete tpl milanese (3)

- "Viaggiare in sicurezza - dichiarano l'assessore alla Mobilità Marco Granelli e i consiglieri comunali Angelica Vasile e Alessandro Giungi – è particolarmente importante per tutte quelle persone per le quali stare in piedi è disagevole. Per questo i posti prioritari sono importantissimi ed è giusto che venga rispettato il diritto a sedere. Dare una maggiore evidenza al sedile aiuta a ricordare che alzarsi e dare la precedenza è una cortesia ma soprattutto un dovere civico. Grazie a questa scelta Milano vuole aiutare tutti ad assumere comportamenti civili e ricordare che permettere a chi si trova in una situazione particolare di poter utilizzare il trasporto pubblico nella maniera più facile e sicura possibile, non è una concessione, ma un diritto, ed anche un modo affinché la cortesia e la gentilezza prevalgano sempre, un modo per migliorare la qualità della vita di tutti". (Com)