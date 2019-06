Lettera Ue: Mulè (FI), un anno di fallimenti e occasioni perse. Tornare a governo centrodestra

- Un anno di governo, un anno di occasioni perse e di fallimenti annunciati. Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulè, afferma che "la lettera alla Commissione europea è solo l'ultima delle figuracce inanellate da questo governo a livello internazionale: l'unico dato certo è che non ci sono le risorse per scongiurare la procedura di infrazione (uguale aumento dell'Iva e batosta sulle famiglie) e qualcuno dovrà quanto prima assumersi la responsabilità di aver condotto il Paese verso un baratro tanto profondo. Quando si pensa di abolire la povertà con il reddito di cittadinanza - aggiunge Mulè - c'è un problema di onestà intellettuale oltre che di metodo. Questo governo dovrà rispondere ai pensionati, alle famiglie che vedranno aumentare le tasse, alle imprese, al sistema-Paese che retrocede rispetto alle altre economie internazionali. Un anno buttato via: l'esperimento del governo gialloverde è naufragato, bisogna tornare al più presto al governo di centrodestra votato dagli italiani. Forza Italia è pronta", conclude Mulè. (Com)