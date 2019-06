Russia: si aggiorna a 38 bilancio feriti per esplosione impianto a Dzerzhinsk

- E' stato dichiarato lo stato di emergenza nella città russa di Dzerzhinsk, localizzata a circa 400 chilometri a sud est di Mosca, e in tre comuni adiacenti, dopo una serie di esplosioni e un incendio esploso in un stabilimento di produzione di trinitrotoluene. Lo ha annunciato il governatore della regione di Nizhny Novgorod. Gli ultimi dati relativi ai feriti nell'esplosione si sono aggiornati a 38 persone, di cui quattro sarebbero in gravi condizioni, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Sputnik". Secondo quanto affermato dal sindaco di Dzerzhinsk, Ivan Noskov, non ci sarebbe alcuna esigenza di evacuare i residenti della città. (Rum)