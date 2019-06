Roma: controlli antidegrado e abusivismo in centro, un arresto e 7 "molestatori" denunciati

- Continuano senza sosta le attività antidegrado e antiabusivismo messe in atto dai carabinieri della compagnia Roma centro. Questa volta, i controlli sono scattati tra piazza Navona, Pantheon e Campo dei Fiori dove, dal pomeriggio di ieri fino a tarda notte, i militari della stazione Roma piazza Farnese e della compagnia di Intervento operativo dell’8° reggimento "Lazio" hanno passato al setaccio le strade e i vicoli che si diramano e che collegano le storiche e famose piazze. Il bilancio è di 1 persona arrestata, altre 7 denunciate e 14 ambulanti abusivi sanzionati amministrativamente. A finire in manette è stato un cittadino senegalese di 39 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che durante le verifiche sulla sua identità, si è opposto con violenza ai militari per guadagnarsi la fuga, proferendo anche frasi offensive nei loro confronti. Il 39enne dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Le prime denunce sono scattate nei confronti di quattro cittadini del Bangladesh, che sono stati scoperti a molestare turisti con le loro pressanti richieste di denaro o offrendo in vendita, con sgradevole insistenza, i loro oggetti. I 4 seccatori dovranno rispondere di molestia o disturbo alle persone. Invece 3 cittadini nord africani sono stati sorpresi in piazza della Rotonda, a due passi dal Pantheon, e via del lavatore, mentre esponevano in vendita borse palesemente false. Dopo il sequestro della merce, i carabinieri hanno denunciato i 3 soggetti, per vendita di prodotti recanti marchi contraffatti. Oltre ai 7 sopra citati, altri 13 cittadini del Bangladesh e uno del Pakistan, sono stati sorpresi a vendere vari oggetti in strada e per questo sono stati sanzionati dai Carabinieri per vendita ambulante non autorizzata di prodotti non alimentari per oltre 98.000 euro. La loro merce, in totale oltre 300 articoli, è stata sequestrata. (Rer)