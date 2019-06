Milano: Polizia arresta 51enne evaso dai domiciliari

- Ieri la polizia ha arrestato per evasione dagli arresti domiciliari in piazza Insubria un italiano di 51 anni. Intervenuti alle 23.46 in un palazzo di edilizia popolare in Piazza Insubria 1 per una telefonata di un residente del palazzo che sentiva forti rumori, gli agenti hanno trovato l’uomo intento a cercare di forzare la porta di un appartamento disabitato. (Rem)