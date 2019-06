Milano: De Corato, festa nudista dei centri sociali nel silenzio della giunta Sala

- Commentando la seconda edizione di "Balla coi nudi" organizzata da A.N.ITA. e MACAO per oggi a Milano, l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato, afferma in una nota che "ai centri sociali milanesi, e ovviamente ai compagni di merende della giunta Sala, come Macao, è concesso di tutto in questa città compresa la possibilità di organizzare feste nudiste a pochi passi da dove ci sono famiglie, donne, anziani e bambini". “Come si possa permettere una cosa del genere, in una zona a ridosso del centro di Milano, siamo infatti a poca distanza dal parco Marinai d'Italia, resta un mistero”, afferma l’assessore regionale rilevando che “Sala e la sua giunta, come sempre e come siamo abituati, non vedono non sentono e non parlano. Così a noi restano gli antagonisti che spadroneggiano e organizzano feste nudiste. Cose che possono accadere solo a Milano”.(Com)