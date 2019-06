Municipio Roma X: Bozzi, porterò in consiglio proposta referendaria per Ostia comune

- Andrea Bozzi, capogruppo delle liste civiche autonomiste "Ora" e "Un Sogno Comune" in Municipio X in una nota ha affermato: "La presentazione in Regione Lazio della proposta referendaria di iniziativa popolare per l'Autonomia di Ostia e Ostia Antica è l'epilogo di un lungo lavoro fatto per anni da un comitato che legittimamente propone un'idea precisa di Comune, nei confini, nelle caratteristiche geografiche ed in quelle sociali e storiche. Laddove dovesse andare in porto, trovando cioè il sostegno necessario del Consiglio Regionale dopo la raccolta di diecimila firme che avverrà nei prossimi sei mesi, sarà comunque un passaggio storico di democrazia, perché ogni comunità ha diritto di esprimersi sulla propria volonta di autodeterminazione. Mi auguro però che la fase che si va ad aprire possa diventare soprattutto un momento di confronto con tutti i quartieri del nostro vasto Municipio, pure perché se a votare sarà tutto il Municipio X, sarebbe controproducente anche solo in termini numerici una contrapposizione a colpi di slogan o di sterili campanilismi. È invece necessario il confronto - prosegue Bozzi - per far comprendere a tutti i cittadini quali sarebbero in questo caso gli eventuali vantaggi sia per chi potrebbe far parte di un nuovo Comune Autonomo con vista mare, sia per chi diventerebbe un Municipio più piccolo e certamente, a quel punto, più funzionale alle esigenze di Acilia, Casal Bernocchi, Dragona e di tutti i quartieri dell'entroterra". (segue) (Com)