Municipio Roma X: Bozzi, porterò in consiglio proposta referendaria per Ostia comune (2)

- "Da un anno e mezzo - ha continuato Andrea Bozzi -, come consigliere municipale eletto nelle liste civiche per l'Autonomia, ho sempre portato avanti la causa comune dell'Autonomia della nostra comunità, assolutamente necessaria a fronte di un organismo Municipale che non ha poteri reali e sempre più snobbato dal Campidoglio, che continua a considerarci una periferia come tutte le altre. L'ho fatto e continuerò a farlo in un Municipio a cinquestelle totalmente sordo a tali istanze, che mai si è pronunciato a riguardo, così come la sindaca Raggi, ma guardando anche alla mai applicata legge delle aree metropolitane che già a partire dal lontano 1990 stabiliva che Roma sarebbe dovuta diventare in sostanza come Berlino o Parigi, cioè un Comune con poteri legislativi al centro di sei o sette comuni autonomi con veri poteri amministrativi e di governo. È responsabilità dei partiti che mai nei decenni hanno realizzato queste riforme, sempre solo annunciate, se oggi giustamente molti cittadini di Ostia si sono stancati di tali promesse e pretendono fatti e non più parole. Ma agli stessi partiti che faticano ad esprimersi sull'argomento continueremo a parlare, cercando di convincerli a rompere l'inerzia per affrontare invece le necessarie riforme e raggiungere l'autonomia. Porterò perciò in Consiglio Municipale - conclude Bozzi - come Consigliere eletto per l'Autonomia, anche la proposta referendaria del Comitato Ostia Comune. Bisogna aprire la discussione con tutte le forze politiche su un tema così importante e che non deve rischiare di diventare motivo di contrapposizioni territoriali, bensì di costruzione di nuovi scenari amministrativi che possano dare benefici a tutta la nostra comunità". (Com)