Russia: almeno 19 feriti per esplosione in impianto nella città di Dzerzhinsk

- Almeno 19 persone sono rimaste ferite dopo una serie di esplosioni e un incendio esploso in un stabilimento di produzione di trinitrotoluene nella città russa di Dzerzhinsk, nella regione di Nizhny Novgorod Region. Lo ha confermato un portavoce della regione all'agenzia di stampa russa "Sputnik". "Stiamo parlando di 19 feriti per ora. Hanno avuto ferite sparse piuttosto leggere. L'assistenza media è in corso per tutti i feriti", ha spiegato il portavoce secondo cui l'evacuazione dell'edificio è avvenuta rapidamente e non ci sono state vittime. Secondo le prime ricostruzioni l'esplosione sarebbe avvenuta per un incidente nella gestione dell'attività di produzione. (Rum)