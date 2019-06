Russia-Ucraina: premier Medveded, Kiev può decidere se rianimare i rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina, se vuole, può rianimare i rapporti con la Russia: fino ad ora non sono arrivati passi concreti da parte di Kiev. Lo ha affermato oggi il primo ministro russo Dmitrj Medvedev parlando all'emittente televisiva "Rossiya 1" sulle prospettive dei rapporti bilaterali tra Mosca e Kiev dopo l'elezione del nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Tutto è nelle mani del nuovo presidente, delle nuove autorità ucraine. Se vogliono compiere qualche passo, lo faranno", ha dichiarato Medveded. Secondo il premier, la Russia non intende porre fine ai rapporti con l'Ucraina, ma lo colpa dell'attuale situazione è imputabile alle autorità di Kiev. "Se vogliono rianimare qualcosa sono perfettamente in grado di farlo", ha dichiarato Medveded aggiungendo che fino adesso però non si è visto tale cambio di approccio. A modo di vedere del premier russo, Kiev potrebbe usare "ogni canale" per mantenere i contatti con Mosca. "Sulla base della pratica comune, uno dovrebbe sempre avere diversi canali di comunicazione, e tagliare ogni canale sarebbe una scelta miope", ha concluso Medvedev. (Rum)