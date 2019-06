Lettera Ue: Brunetta (FI), governo tace su clausola salva deficit. Quando scatterà manovra correttiva?

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, nota che "nella risposta di ieri del governo alla Commissione europea non c'è nessun riferimento all'attivazione della clausola 'salva deficit' da 2 miliardi, ovvero la famosa manovrina correttiva che è il minimo sindacale richiesto dall'Europa all'esecutivo per supplire all'eccesso di deficit venutosi a creare quest'anno". Quindi Brunetta si chiede: "Vuol dire che sarà fatta scattare come previsto dalla legislazione vigente o no? Non è dato sapere. Infine, nessun riferimento al fatto che la bassissima crescita non contribuirà a ridurre deficit e debito. Al contrario, il governo ha scritto che nella prossima manovra intende abbassare le tasse sul reddito, anche in questo caso non spiegando nulla di dove intende trovare le risorse. Forse con il taglio delle tax expenditures per pari ammontare? Anche in questo caso il testo non è chiaro", conclude il responsabile economico di Forza Italia. (Com)