La settimana in pillole a Roma e nel Lazio - video

- - Nuovi arrivi al Bioparco di Roma, nati una femmina di tapiro, due tamarindi edipo e due lemuri catta- Roma: esplosione in un B&B in via XX settembre, evacuata palazzina- Aeroporto Leonardo da Vinci, nuovo menù stellato a firma di chef Biuso- Sociale: Sapienza Roma presenta rapporto su welfare 2019- Presidio lavoratrici delle mense contro bando comunale- Organizzazione internazionale del lavoro. Raggi e Conte alle celebrazioni dei 100 anni- Certosa Trisulti: Mibac avvia iter per revoca concessione a Dignitas Humane Institute- Operazione legalità a Bastogi. Negli alloggi vigili trovano muri abbattuti e doppie assegnazioni- Regione Lazio: ok da consiglio a taglio vitalizi. Risparmi per 6 milioni di euro l'anno (Rer)