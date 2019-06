Libano-Israele: Beirut accetta d’impegnarsi in colloqui su confini marittimi

- Il Libano ha accettato d’impegnarsi in un processo negoziale con Israele per risolvere la disputa sui confini marittimi, a patto che i colloqui si tengano sotto la supervisione della Missione delle Nazioni Unite nel sud del Libano (Unifil). Lo riferisce l’emittente satellitare “al Jazeera” dopo la missione diplomatica condotta questa settimana a Beirut dal sottosegretario di Stato Usa per il Medio Oriente David Satterfield. Israele ha già accettato la stessa condizione a patto che Washington sia coinvolta nel processo negoziale ma, secondo fonti libanesi, il ruolo preciso rivestito da Unifil e Stati Uniti deve ancora essere definito. Una volta messo a punto il meccanismo dei negoziati, Libano e Israele saranno chiamati a presentare le rispettive rivendicazioni su un’area marittima di 860 chilometri quadrati ricca di idrocarburi, nella quale negli ultimi anni sono stati scoperti almeno due giacimenti di gas. (segue) (Res)