Libano-Israele: Beirut accetta d’impegnarsi in colloqui su confini marittimi (2)

- Lo scorso 24 maggio, il quotidiano libanese “Al Joumhouria” aveva riferito di “importanti sviluppi” nei negoziati mediati tra le parti nelle ultime settimane. Satterfield, infatti, il 15 maggio si era recato prima a Beirut, poi a Tel Aviv e, successivamente, aveva fatto ritorno in Libano. Secondo quanto riferito il 22 maggio dal deputato Ali Razzi, vicino al presidente del parlamento libanese Nabih Berri, l’esito dei colloqui sulla demarcazione marittima e terrestre libano-israeliana con la mediazione di Satterfield rappresenta “una vittoria per la posizione libanese”. Secondo quanto emerso nella stampa statunitense, Israele avrebbe accettato di organizzare incontri negoziati per delimitare il confine marittimo con il Libano. Una delegazione dovrebbe partecipare ai colloqui nel quartier generale della missione Unifil a Naqura, nel sud del Libano, senza la partecipazione dell’Onu. Secondo un’altra fonte a conoscenza dei fatti - citata dal quotidiano libanese “Naharnet” - i negoziati inizieranno presto. “Nel complesso si sono registrati progressi positivi e il problema si riduce ai dettagli finali prima dell’inizio dei negoziati”, ha riferito la fonte. (segue) (Res)