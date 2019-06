Libano-Israele: Beirut accetta d’impegnarsi in colloqui su confini marittimi (3)

Il presidente del parlamento libanese da tempo sottolinea la necessità di risolvere il contenzioso sulla sovranità marittima e territoriale tra Israele e Libano. Il tema è stato affrontato anche durante la visita del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, avvenuta lo scorso marzo. Da un lato, la situazione riguarda gli aspetti della sovranità territoriale a ridosso della "blue line", dall'altro invece la sovranità marittima. Nel primo caso, la missione ad interim delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) cerca di alleviare le tensioni. Ci sono, infatti, dei punti lungo la "blue line" lungo i quali Israele sta costruendo un muro che, secondo Beirut, si trovano in territorio libanese. La seconda questione riguarda la sovranità marittima, sulla quale Israele e Libano non hanno definito il controllo, a differenza di quanto avvenuto tra altri paesi del bacino del Levante (Israele, Cipro, Egitto) per delimitare il proprio offshore.