Libano-Israele: Beirut accetta d’impegnarsi in colloqui su confini marittimi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della sovranità marittima riveste un’importanza strategica per la sicurezza energetica ed economica del Libano, alla luce delle recenti scoperte di idrocarburi che gli altri paesi della regione hanno fatto. Secondo gli studi preliminari, anche nell’offshore libanese ci sarebbero ingenti risorse da sfruttare. Infatti, a febbraio del 2018 il ministero dell’Energia libanese ha assegnato al consorzio formato da Eni, Novatek e Total una licenza esplorativa per i blocchi 4 e 9. La questione della delimitazione della sovranità marittima è diventata un tema di primaria importanza per la leadership libanese, dopo che Beirut ha appreso che una società greca avvierà esplorazioni lungo la zona contesa (a nord di Israele). (Res)