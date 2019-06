Milano: il cantante Marco Carta fermato mentre ruba magliette alla Rinascente

- Il cantante Marco Carta, vincitore nel 2008 del programma "Amici di Maria De Filippi" e l'anno successivo del Festival di Sanremo, è stato fermato ieri sera intorno alle 20.35 in uscita dalla Rinascente: aveva con sé sei magliette non pagate, per un valore totale di circa 1.200 euro. Insieme al cantante una donna di 53 anni, arrestata come lui con l'accusa di furto aggravato. Per i due è stata prevista la custodia presso il proprio domicilio, mentre oggi si terrà il processo per direttissima. Dagli indumenti era stato tolto l'antitaccheggio, ma Carta e la donna non avevano staccato la targhetta flessibile che ha suonato all’uscita. L'addetto alla sicurezza li ha quindi fermati e ha provveduto a chiamare gli agenti dell'Unità Reati Predatori. (Rem)