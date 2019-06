Libia: liberato il capo del sindacato del settore petrolifero

- Le autorità di sicurezza della Cirenaica, nell’est della Libia, hanno rilasciato il capo dell’Unione sindacale dei lavoratori del settore petrolifero, Saad Dinar al Fakhri, di cui non si avevano più notizie dallo scorso 29 aprile. Nella prima intervista rilasciata dopo la sua liberazione, Al Fakhri ha dichiarato ad “Agenzia Nova” che il suo arresto, avvenuto a sud di Bengasi, è stato “null’altro che un regolare interrogatorio che ha richiesto una custodia cautelare da parte delle autorità di sicurezza”. Il leader sindacale ha aggiunto di comprendere “l’imposizione di tali misure date le condizioni in cui versa il paese e la guerra condotta dai Fratelli musulmani contro l’Esercito nazionale libico” del generale Khalifa Haftar. “Ho un messaggio importante per tutti i lavoratori del settore petrolifero sul territorio nazionale: bisogna mantenersi coesi e uniti, restando al fianco della patria così come fatto negli ultimi anni”, ha concluso Al Fakhri. (Lit)