Viterbo: ha abusato di due bambine, Ps arresta pakistano (2)

- Il pakistano arrestato oggi dalla Polizia di Viterbo, responsabile della violenza sessuale aggravata nei confronti delle due bambine, ha 29 anni. L'arresto è avvenuto al termine di una articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Viterbo, iniziata nei primi giorni del mese di maggio e condotta dalla locale Squadra Mobile. Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori delle due minori che, nella stessa giornata, nel centro storico di Viterbo, erano state molestate da uno straniero. L’uomo, in due distinti frangenti, le aveva infatti avvicinate, una mentre rientrava in casa e l’altra all’interno del portone della sua abitazione e, con la scusa di chiedere se nello stabile vi fossero appartamenti da affittare, le ha palpeggiate nelle parti intime. La Squadra mobile di Viterbo ha avviato immediatamente specifiche indagini, effettuate anche attraverso l’acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Dalle risultanze delle audizioni protette delle vittime, effettuate anche con l'apporto di uno psicologo e da quanto riscontrato dalle immagini prese in visione, il pakistano è stat identificato come autore di entrambe le violenze. (Rer)