Calcio: presidente Senato Casellati riceve nazionale femminile in partenza per mondiali in Francia

Roma, 01 giu 12:10 - (Agenzia Nova) - Il calcio italiano rinascerà attraverso le donne. Lo ha detto il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha ricevuto oggi nel Cortile d'Onore di Palazzo Madama le atlete della nazionale di calcio femminile, in partenza per i Mondiali di Francia, insieme al presidente della Figc, Gabriele Gravina, al commissario tecnico Milena Bertolini, alla vicepresidente della Lega Pro, Cristiana Capotondi e agli altri componenti dello staff azzurro. "Per troppo tempo questo sport è stato considerato prerogativa degli uomini - ha detto Casellati - oggi, invece, è stato superato uno degli ultimi pregiudizi che segna un ulteriore passaggio nel cammino di emancipazione della donna e attorno al movimento calcistico femminile c'è grande fermento, grandi aspettative". (segue) (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata