Calcio: presidente Senato Casellati riceve nazionale femminile in partenza per mondiali in Francia (2)

Roma, 01 giu 12:10 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Senato, rivolgendosi alla nazionale italiana, ha aggiunto: "Il calcio è uno sport meraviglioso e ispirato a valori come altruismo, lealtà, rispetto delle regole. Nel nostro Paese è uno straordinario protagonista sociale capace di accendere i cuori e il senso di appartenenza. L'augurio che esprimo è che questa partecipazione ai Mondiali rappresenti un punto di partenza e non di arrivo per il movimento calcistico femminile» ha concluso il Presidente prima di ricevere in dono dalla "azzurre" la maglia della Nazionale. I Mondiali di calcio femminile prenderanno il via il 7 giugno. (Rin)