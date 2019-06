India-Usa: commercio, Casa Bianca annuncia revoca Sistema delle preferenze generalizzate dal 5 giugno

- Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato ieri che la sua amministrazione rimuoverà l’India dalla lista dei paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate (Spg), un programma di esenzione dai dazi, a partire dal 5 giugno. “L’India non ha garantito agli Stati Uniti garanzia di un accesso equo e ragionevole ai suoi mercati”, ha dichiarato Trump, secondo quanto riferisce il quotidiano “The Indian Express”. L’amministrazione Trump aveva notificato al Congresso l'intenzione di rimuovere l’India dalla lista dei paesi beneficiari del Spg lo scorso 4 marzo. Secondo la Casa Bianca il paese asiatico non consente un ragionevole accesso ai suoi mercati. Il Sistema riguarda una serie di prodotti e interessa 120 paesi; l’India è quello che ne trae il maggiore vantaggio: in base a questo programma, ha esportato negli Usa beni per 5,6 miliardi di dollari nel 2017, pari a oltre l’undici per cento delle sue esportazioni verso il paese americano, il cui totale ammontava a 48,6 miliardi. (Inn)