Sicurezza: minacce e telefonate notturne all'ex moglie, 51enne arrestato a Torino

- Dopo diversi anni di matrimonio la loro storia era giunta al termine da qualche giorno anche se già dallo scorso mese di dicembre non vivevano più insieme. Lui non si dava pace: insistenti erano le telefonate, anche nel cuore della notte, che costringevano la donna a staccare il telefono e a spegnere il cellulare. E quando non riusciva a mettersi in contatto diretto iniziava con l’inoltro di innumerevoli messaggi fino a presentarsi sotto casa, alla fermata dell’autobus e sul posto di lavoro. Il tutto a Torino. Persistenti erano le richieste di denaro e di ospitalità che, ai rifiuti della ex, divenivano minacce. La donna in qualche occasione lo avevo accolto, ma anche in quelle circostanze lui aveva finito per intimorirla. Martedì la donna non ha più retto alle continue insistenze dell’ex marito, un italiano di 51 anni, e ha contattato la Polizia. L’uomo in serata aveva raggiunto telefonicamente la suocera nel tentativo di convincere la figlia a scendere di casa per restituirle un bene prestatogli. (segue) (Rpi)