Sicurezza: minacce e telefonate notturne all'ex moglie, 51enne arrestato a Torino (2)

- Al rifiuto della donna lui si è presentato sotto casa e ha iniziato a citofonare ripetutamente, per poi allontanarsi e ripresentarsi dopo poco assumendo la stessa condotta. In precedenza era accaduto che era riuscito anche a raggiungere il pianerottolo ed aveva preso a calci e pugni la porta di casa. E’ accaduto in zona Barriera Nizza. All’arrivo degli agenti della Squadra Volante l’uomo si era già allontanato, ma i poliziotti hanno assistito alla sua ennesima telefonata e la donna, consigliata dagli operatori, ha accettato di incontrarlo. All’appuntamento si è presentata anche la Polizia che lo ha arrestato per il reato di minacce e denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di un coltello multiuso rinvenuto nel borsello a tracolla. (Rpi)