Terrorismo: Al Sisi, inaccettabili discorsi di odio contro arabi e musulmani

- Non è più accettabile restare in silenzio di fronte ai discorsi di discriminazione e di odio contro arabi e musulmani. Lo ha detto il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, nel suo discorso di ieri sera al 14mo summit dell’Organizzazione della cooperazione islamica alla Mecca, in Arabia Saudita. Al Sisi ha fatto riferimento in particolare ai tentativi di “collegare terrorismo ed estremismo alla religione, che è invece innocente”. Il presidente egiziano ha quindi fatto appello all’unità tra i paesi arabi e musulmani, un’unità “senza la quale non sarà possibile fronteggiare sfide senza precedenti sul fronte politico e di sicurezza”. La prima è proprio il terrorismo. “L’Egitto ha preso anni fa l’iniziativa aumentando i propri sforzi. Tuttavia, è necessario che i paesi islamici facciano fronte comune”, ha sottolineato Al Sisi. (segue) (Cae)