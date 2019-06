Terrorismo: Al Sisi, inaccettabili discorsi di odio contro arabi e musulmani (2)

- Inoltre, secondo il presidente egiziano, “non c’è giustizia, pace o sicurezza” in Medio Oriente senza una soluzione definitiva alla questione palestinese che inevitabilmente preveda la nascita di uno Stato palestinese con Gerusalemme est come capitale. “Quando guardiamo al mondo islamico, troviamo crisi complicate che richiedono una posizione chiara”, ha osservato Al Sisi. Il capo dello Stato egiziano ha fatto riferimento anche alle crisi in Libia, dove lo stallo politico ha portato a un riemergere del terrorismo e alle attività di mercenari e potenze straniere, in Siria, dove vi è ancora una guerra civile, e in Yemen, dove i ribelli Houthi “cercano d’imporre la loro volontà alla popolazione con il sostegno straniero”. (Cae)