Immigrazione: Bosnia, almeno 29 feriti per incendio in campo profughi nel nord ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio in un campo profughi nella Bosnia nord occidentale ha provocato almeno 29 feriti. E' quanto rendono noto le autorità locali, secondo cui la causa dell'incendio sarebbe ancora ignota. L'incendio è scoppiato questa mattina all'alba in un campo gestito da alcuni privati nella città bosniaca di Velika Kladusa. Secondo quanto spiegato da un portavoce regionale del ministero dell'Interno, Ale Siljdedic, "al momento sappiamo che ci sono 29 feriti ma non sappiamo la gravità delle ferite da loro riportate". Al momento dell'incidente 500 migranti sarebbero stati presenti nel campo profughi di Velika Kladusa. (Bos)