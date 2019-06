India: governo, continueremo a lavorare per rafforzare legami economici con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India continuerà a lavorare per rafforzare i legami economici con gli Stati Uniti. Così il governo indiano ha commentato la decisione dell’amministrazione statunitense di rimuovere il paese dalla lista dei paesi beneficiari del Sistema delle preferenze generalizzate (Spg), un programma di esenzione dai dazi, a partire dal 5 giugno. “L’India, nel quadro delle relazioni bilaterali, ha offerto soluzioni a diverse questioni sollevate dagli Usa al fine di trovare un accordo, ma sfortunatamente nessuna di queste è stata accettata”, si legge in una nota diffusa dal ministero del Commercio. “In ogni relazione, soprattutto in campo economico, emergono questioni che vengono risolte insieme di volta in volta (…). Continueremo a costruire sui nostri forti legami con gli Stati Uniti, sia economici che umani”. (segue) (Inn)