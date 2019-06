Milano: Carabinieri arrestano peruviano per tentato omicidio dopo scippo

- Alle prime ore di oggi i carabinieri, nell'ambito di controlli straordinari sui Navigli, hanno arrestato per tentato omicidio un peruviano di 37anni. Intorno alle 5.30 del mattino l'uomo, incensurato e regolare sul territorio nazionale, si trovava sul ponte del Naviglio verso via Valenza quando è stato scippato del cellulare da un marocchino di 44 anni con numerosi precedenti, che poi è scappato in bicicletta. Il peruviano è saltato sulla sua auto, una Renault Kangoo e lo ha inseguito. Prima ha suonato il clacson per farlo fermare e poi, una volta raggiunti i dissuasori che delimitano l'isola pedonale, lo ha investito. Dopo una ricostruzione i carabinieri hanno potuto verificare che l'investimento è stato un atto volontario. L'investito è stato ricoverato al Policlinico con una prognosi di 40 giorni ma non è in pericolo di vita. (Rem)