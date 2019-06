Monza: in via Spalto S. Maddalena cittadini accusano malori per fuga di gas, ma soccorritori non ne trovano traccia

Milano, 01 giu 12:40 - (Agenzia Nova) - In via Spalto Santa Maddalena a Monza, ieri sera, diversi cittadini hanno accusato malori riconducibili a intossicazione da gas e hanno quindi lanciato l'allarme. Intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti di Polizia di Stato e di Polizia Locale e il personale del 118, che non hanno però trovato tracce di gas rilevabili all'olfatto. I vigili del fuoco hanno proseguito ricercando l'eventuale origine. (Rem)