Civitavecchia: controlli Cc sul territorio, un arresto e 3 denunce

- I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno svolto una serie di servizi di controllo del territorio nella giurisdizione di Passoscuro. In particolare i militari hanno arrestato una persona e ne hanno denunciate altre 3. Nel dettaglio, nel corso di un controllo ad una persona, hanno scoperto che era destinatario di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Civitavecchia. Portato in caserma, al termine degli accertamenti è stato condotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia dove dovrà scontare la pena di 2 anni e 4 mesi per i reati di estorsione e lesioni personali commessi a Fiumicino nel 2016. I carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà una giovane ragazza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di controllo, è stata trovata in possesso di 0,8 grammi di marijuana. I militari hanno esteso gli accertamenti presso la sua abitazione dove, al termine della perquisizione, hanno rinvenuto ulteriori 33,1 grammi della stessa sostanza e 1,1 grammi di hashish, il tutto sottoposto a sequestro; una persona domiciliata a Fiumicino per guida senza patente. L'uomo è stato sorpreso alla guida del proprio motoveicolo di grossa cilindrata con la patente di guida revocata e un giovane romeno per i reati di guida senza patente e ricettazione: sottoposto a controllo, infatti, l'uomo è risultato alla guida di uno scooter rubato a Roma oltre a essere sprovvisto della patente di guida in quanto revocata. Il giovane è stato inoltre trovato in possesso di 0,3 grammi di hashish e pertanto segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti. I militari hanno infine segnalato alla Prefettura di Roma 4 giovani assuntori di sostanze stupefacenti, sorpresi a consumare uno spinello e in possesso dei 1,8 grammi di hashish.(Rer)