Sicurezza: gli agenti lo riconoscono in strada, fermato a Torino macedone che doveva essere in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Commissariato “Barriera Milano”, a Torino, lo hanno fermato giovedì mattina per un controllo in via Vestignè. L’uomo ha presentato ai poliziotti un passaporto macedone valido, ma agli agenti quel volto non era nuovo. Difatti, dagli accertamenti effettuati, è emerso che lo straniero sotto un altro nome aveva a carico un Ordine di carcerazione per espiare la pena residua di circa 8 mesi di reclusione e provvedere al pagamento di una multa di 300 euro. (Rpi)