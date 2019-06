Corea del Sud: esportazioni in calo del 9,4 per cento a maggio

- Le esportazioni sudcoreane sono diminuite del 9,4 per cento a maggio, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rende noto il ministero del Commercio, dell’Industria e dell’Energia sudcoreano, secondo cui l’export si è attestato a maggio sui 45,9 miliardi di dollari. Si tratta del sesto calo mensile consecutivo. Le importazioni si sono invece attestate sui 43,6 miliardi di dollari il mese scorso, in calo dell’1,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. (Git)