Libia: forze Haftar annunciano abbattimento drone turco su Gharian

- Le forze dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar hanno annunciato la scorsa notte l’abbattimento di un drone turco su Gharian, a sud di Tripoli. “La difesa dell’Lna ha intercettato e abbattuto un drone turco che stava bombardando in maniera indiscriminata i quartieri e le aree residenziali di Ghadian”, si legge in un comunicato dell’ufficio stampa. Già la scorsa settimana il portavoce delle forze di Haftar, Ahmed al Mismari, aveva accusato la Turchia di sostenere militarmente le forze legate al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Le ostilità iniziate il 4 aprile scorso con l’avvio dell’offensiva dell’Lna sulla capitale hanno causato finora 562 morti (tra cui 40 civili) e 2.855 feriti (tra cui 106 civili) secondo l’ultimo bilancio fornito dalla missione in Libia dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli sfollati invece sono 90.500, di cui circa la metà minorenni. Almeno 3.394 migranti, infine, sono intrappoli nei centri di detenzione di Tripoli e dintorni e rischiano di essere coinvolti dagli scontri. (Lit)