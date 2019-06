Usa-Ucraina: Trump invita presidente Zelensky in visita a Washington

- Il capo dello Stato dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è stato invitato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a recarsi in visita a Washington. Lo ha reso noto oggi l'ufficio della presidenza ucraina. "Il presidente Volodymyr Zelensky è grato al presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump per l'invito ad una visita ufficiale a Washington", si legge in una nota della presidenza ucraina, che non precisa tuttavia la data della visita.(Res)