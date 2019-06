India: crescita rallenta nel primo trimestre dell'anno

- L’economia dell'India ha registrato una crescita del 5,8 per cento nel primo trimestre dell’anno, in calo rispetto al 6,6, per cento registrato nell’ultimo trimestre del 2018. Lo rende noto l’Ufficio centrale di statistica (Cso), che attribuisce il rallentamento alla scarsa performance nel settore agricolo e manifatturiero. (Inn)