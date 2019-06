Italia-Ue: D'Uva (M5s), basta politiche tagli, restituire dignità alle persone (2)

- Il presidente del gruppo parlamentare del M5s alla Camera sottolinea che "a questi cittadini le vecchie forze politiche, come Pd, FI e la stessa Meloni che oggi si atteggia a paladina contro l'austerità, hanno voltato le spalle. Da questo percorso di inclusione sociale, da questa strada che abbiamo preso con coraggio non torniamo indietro. Oggi l'Europa ci chiede come faremo a rispettare gli accordi", si chiede D'Uva che conclude che una strada è "indurre la Commissione europea a non conteggiare gli investimenti produttivi nel deficit di bilancio pubblico e di ricorrere con responsabilità a nuovo deficit per finanziare misure utili al rilancio dell'economia". (Com)