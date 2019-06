Ostia: controlli a tappeto Cc, tre arresti

- Continuano i controlli a tappeto dei carabinieri a Ostia: i militari della stazione di Fiumicino hanno arrestato un 43enne di origine francese per furto aggravato. L’uomo, un pregiudicato senza fissa dimora, ha approfittato della momentanea distrazione del proprietario di una vettura in sosta, per introdursi sul mezzo e impossessarsi del contenuto di un portafoglio. Il proprietario ha sorpreso il malfattore e chiamato i carabinieri che hanno bloccato il ladro, trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida, mentre la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario. I carabinieri hanno fatto scattare le manette anche ai polsi di una romana 23enne domiciliata a Casal Palocco, a seguito della denuncia per maltrattamenti in famiglia presentata nei suoi confronti dalla madre convivente. La vittima, una 59enne residente a Roma, non riuscendo più a sopportare la situazione che si protraeva ormai da alcuni anni, ha chiesto aiuto ai militari denunciando le continue violenze fisiche e verbali subite dalla figlia tossicodipendente per farsi consegnare denaro contante. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere della giovane aguzzina, che nel frattempo aveva lasciato l’abitazione, ma che è stata subito trovata dai Carabinieri e condotta nel carcere di Rebibbia. (segue) (Rer)