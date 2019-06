Ostia: controlli a tappeto Cc, tre arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, i carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Roma Ostia sono intervenuti in piazza San Pier Damiani dove era stata segnalata la presenza di una persona che urlava. Giunti sul posto i militari hanno notato un individuo, in evidente stato di alterazione, che, muovendosi scompostamente, aggrediva verbalmente tutti i passanti. I militari, avvicinatisi all’esagitato, hanno tentato di parlarci per farlo ragionare, ma questi si è improvvisamente gli si è scagliato contro, colpendoli con calci e spintoni. L’uomo è stato, quindi, bloccato e condotto presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza di convalida. Continuano i controlli dei Carabinieri anche nei pressi delle locali stazioni della metropolitana. Durante questi servizi sono stati identificati numerosi soggetti e i relativi accertamenti hanno consentito di individuare un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio italiano, prontamente fermato, nei cui confronti sono state avviate le procedure per l’espulsione. I carabinieri di Ostia hanno, poi, emesso 6 ordini di allontanamento, nei confronti di altrettante persone sorprese a bivaccare e disturbare i passanti nei pressi della stazione Lido Centro. (Rer)