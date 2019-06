Viterbo: arrestati da Cc due spacciatori a Bomarzo

- I carabinieri della stazione di Bomarzo e della stazione di Grotte Santo Stefano, supportati dal Norm della compagnia di Viterbo, al termine di un prolungato e articolato servizio di osservazione e di pedinamento, hanno arrestato due cittadini di origini rumene da tempo residenti in Italia, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I due infatti, sono stati trovati in possesso di 13 grammi di marijuana divisa in dosi e pronta per la vendita. La droga è stata sequestrata.(Rer)