Viterbo: ha abusato di due bambine, Ps arresta pakistano

- La Polizia di Stato di Viterbo ha arrestato e condotto in carcere un cittadino pakistano, residente a Viterbo e regolare sul territorio nazionale, per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di due bambine minori di 14 anni. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 10 in Questura.(Rer)