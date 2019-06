2 giugno: Mattarella ai Prefetti, collaborazione tra Stato e autonomie per assicurare unità della nazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel vostro costante impegno a tutela della sicurezza e serenità della convivenza - continua la lettera ai Prefetti del presidente della Repubblica - vi orienta lo spirito della Costituzione repubblicana, dei diritti e doveri dei cittadini che essa proclama così come dei limiti che pone alle autorità, nel segno del primato della legalità. Il coordinato impegno delle Forze di Polizia rappresenta una leva fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e affrontarne le paure, prevenendo possibili spinte irrazionali alla violenza e al rifiuto delle regole. Il sentimento di appartenenza ad una comunità coesa e solidale si cementa, altresì, attraverso l’equilibrato contemperamento degli interessi, essenza della funzione di mediazione che i Prefetti esercitano in più ambiti, alla ricerca di un punto di incontro che anteponga il bene generale alle convenienze particolari". (segue) (Com)