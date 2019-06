Balcani: Montenegro, oggi giornata finale del forum sulla sicurezza di Budua (2)

- Pahor ha inoltre dichiarato che "dovremmo richiamare la nuova Commissione europea a riesaminare le differenze nelle trattative con l'Ucraina e la Turchia da un lato e il dialogo con i paesi dei Balcani occidentali dall'altro lato". Questo, a detta di Pahor, "sarebbe onesto e positivo per tutti, ovvero sia per l'Ue che per i paesi della regione". Altro intervento di ieri a Budua è stato quello del ministro della Difesa della Bosnia-Erzegovina Marina Pendes, la quale si è detta "un pò delusa" dal fatto che la commissione ha raccomandato l'apertura dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia del Nord ma non con la Bosnia. Pendes ha detto di essere a ogni modo "ottimista, dato che la Bosnia riuscirà a breve a trovare soluzioni". La Bosnia, secondo Pendes, "fa parte dell'Europa e condivide i valori europei". (segue) (Mop)