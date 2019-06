Balcani: Montenegro, oggi giornata finale del forum sulla sicurezza di Budua (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier montenegrino Dusko Markovic ha invitato la Nato e l'Ue a "rimanere presenti" nella regione balcanica, dato che la loro assenza lascia spazio a paesi terzi. Markovic ha affermato che i paesi terzi "mostrano il proprio interesse nei confronti della regione e sfruttano le vulnerabilità dei paesi e dei sistemi per mettere in pericolo il percorso di integrazione". Markovic ha ribadito che "è importante mandare un messaggio chiaro: la Nato e l'Ue non hanno alternative e camminano a fianco dei paesi dei Balcani occidentali". Il primo ministro di Podgorica ha detto inoltre che "il governo montenegrino rimane concentrato sulle riforme e sull'agenda per lo sviluppo, non soltanto per facilitare l'adesione all'Ue ma anche per adottare i valori necessari per garantire il progresso e la prosperità dei cittadini e del paese". (segue) (Mop)