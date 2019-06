Balcani: Montenegro, oggi giornata finale del forum sulla sicurezza di Budua (6)

- Markovic ha affermato che "la storica conclusione positiva delle trattative tra Skopje e Atene sul nome ha aperto la strada verso la Nato e l'Ue alla Macedonia del Nord, il che contribuirà di sicuro alla realizzazione della visione di un'Europa libera, integrata e in pace". Markovic ha espresso la propria "convinzione che i paesi membri dell'alleanza nord-atlantica ratificheranno il Protocollo di adesione al più presto, facendo diventare la Macedonia del Nord il 30mo paese che aderisce alla Nato". Markovic ha inoltre plaudito il fatto che la Bosnia-Erzegovina è stata invitata per la prima volta quest'anno a consegnare il Piano d'azione Map per la Nato. Il Montenegro, a detta di Markovic, "promuove la politica delle porte aperte tramite il sostegno bilaterale nei confronti di Sarajevo e di Skopje, nell'ambito delle iniziative regionali e dei meccanismi di cooperazione quali il Protocollo A5 e la Trilaterale adriatica". (segue) (Mop)