Medio Oriente: leader Hezbollah, una guerra contro l’Iran farebbe esplodere la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una guerra contro l’Iran farebbe esplodere la regione mediorientale. Lo ha dichiarato il segretario generale del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel suo discorso pubblico di ieri sera. “Gli Stati Uniti – ha sottolineato il leader del Partito di Dio – sanno bene che una guerra contro l’Iran non rimarrebbe confinata ai confini della Repubblica islamica, ma incendierebbe l’intera regione”, “annientando” tutte le forze e gli interessi statunitensi in Medio Oriente. Le parole di Nasrallah arrivano dopo la conclusione degli incontri d’emergenza del Consiglio di cooperazione del Golfo e della Lega araba convocati in Arabia Saudita a margine del summit dell’Organizzazione della cooperazione islamica. Al centro dei confronti vi è stata proprio la forte crescita delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran: lo scontro, iniziato dopo la decisione di Washington di ritirarsi unilateralmente dall’accordo sul nucleare iraniano, ha assunto nelle ultime settimane una dimensione militare con l’invio della portaerei Abraham Lincoln nella regione e con l’inasprimento delle minacce di Teheran. (segue) (Res)