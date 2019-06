Roma: tenta di corrompere finanzieri durante un controllo, arrestato cinese. Sequestrati mezzo mln di prodotti

- I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino cinese trentaquattrenne, residente nel quartiere Prenestino, per un tentativo di corruzione operato nei confronti dei finanzieri che stavano procedendo al sequestro di materiale non sicuro nei suoi confronti. nel dettaglio, una pattuglia del 3° Nucleo operativo metropolitano Roma, nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, aveva effettuato un accesso presso le sedi di due aziende gestite da cinesi importatrici di giocattoli e accessori per telefonia mobile. Durante le operazioni di controllo della merce detenuta all’interno del magazzino di una delle due imprese, uno dei soci titolari, un cittadino cinese, ha insistito nel cercare di offrire un caffè al sottufficiale delle fiamme gialle, capopattuglia dei finanzieri intervenuti, nel chiaro tentativo di allontanarlo dagli altri militari e potergli parlare in separata sede. L’ispettore ha rifiutato l’invito e, a quel punto, l’imprenditore ha tentato di corrompere i militari inserendo, tra i verbali in corso di redazione, 1.000 euro in contanti per evitare che le attività venissero portate a termine. Le Fiamme gialle hanno proceduto immediatamente all’arresto del soggetto informando tempestivamente dell’accaduto il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Roma, che ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo in attesa del processo per istigazione alla corruzione. (segue) (Rer)