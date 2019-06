Roma: tenta di corrompere finanzieri durante un controllo, arrestato cinese. Sequestrati mezzo mln di prodotti (2)

- L’attività dei finanzieri si è conclusa con il sequestro di oltre mezzo milione di prodotti tra giocattoli, stickers, lucidi, accessori per telefonia mobile e di elettronica per violazione della normativa a tutela dei consumatori, poiché tutto il materiale sequestrato era sprovvisto del certificato di conformità ai requisiti comunitari e con falso logo CE. I prodotti sequestrati, la cui vendita avrebbe fruttato alle ditte cinesi oltre un milione di euro, sono risultati estremamente pericolosi per la salute dei consumatori, sia per la scarsa qualità e l’assemblaggio dei componenti dei giocattoli destinati ai bambini, sia per le possibilità di provocare corti circuiti nel caso dei prodotti elettrici. Al termine delle operazioni, oltre all’arresto effettuato per l’istigazione, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria altri due cinesi, anch’essi soci delle ditte controllate, per aver importato illecitamente all’interno del territorio nazionale la merce sequestrata e per il possesso di 9.600 euro in contanti ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio. (Rer)