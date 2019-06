Pensionati: Uecoop, uno su quattro sopravvive con meno di 500 euro al mese. Cure mediche primo problema

- In Italia un pensionato su 4 - per un totale di 4,5 milioni di persone - sopravvive con meno di 500 euro al mese. E’ quanto emerge dall’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, sulla base di dati Inps, diffusa a poche orte dalla manifestazione nazionale dei pensionati che si terrà in piazza San Giovanni a Roma per protestare contro il taglio degli assegni. Esiste una oggettiva situazione di difficoltà e di malessere che – sottolinea Uecoop – incide anche sulla capacità di pagare cure mediche e assistenza in caso di necessità. In questo senso – spiega Uecoop – il mondo cooperativo svolge un’azione strategica sul territorio nazionale seguendo ogni anno oltre 7 milioni di famiglie in un contesto che vede un progressivo invecchiamento della popolazione con più di 1 italiano su 5 (22,8 per cento della popolazione) che ha oltre 64 anni e con 2,2 milioni di persone che superano gli 85 anni. (segue) (Com)