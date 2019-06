Romania: oggi seconda giornata visita papa Francesco, tappe a Sumuleu Ciuc e Iasi

- Inizia oggi la seconda giornata del viaggio apostolico di papa Francesco in Romania. Dopo gli incontri di ieri a Bucarest con il presidente Klaus Iohannis, con il premier Viorica Dancila, e con il patriarca della Chiesa ortodossa romena, Daniel - durante i quali Bergoglio ha invitato a "non cedere a una cultura fatta di odio e individualismo” - oggi il pontefice celebrerà la santa messa nella località di Sumuleu Ciuc (centro della Romania) presso il Santuario mariano per spostarsi nel pomeriggio a Iasi (città nell'est della Romania) dove visiterà la cattedrale romano-cattolica di Santa Maria Regina e si rivolgerà ai fedeli con un discorso dedicato ai giovani e alle famiglie nel piazzale del Palazzo della cultura. Domani, ultimo giorno in Romania, papa Francesco sarà invece a Blaj (centro del paese), dove celebrerà la santa messa e beatificherà sette vescovi greco-cattolici martiri e incontrerà i rappresentanti locali della comunità rom. Secondo il programma, il santo padre si recherà poi a Sibiu (centro del paese), ultima tappa della visita in Romania. Più di 110 mila persone si sono iscritte online, per partecipare alla messa di Sumuleu Ciuc. All'evento sono attesi cristiani romano-cattolici di tutto il mondo. (segue) (Rob)